Esporte Diniz observa reservas em jogo-treino e deve repetir escalação no São Paulo

Após disputar dois jogos em Araraquara - empate com o Palmeiras (0 a 0) e Ferroviária (2 a 1) -, o São Paulo retornou nesta sexta-feira ao CT da Barra Funda e deu início aos trabalhos de preparação para o duelo com o Novorizontino, segunda-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em dois grupos e observou ...