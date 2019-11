Esporte Diniz faz mistério no São Paulo e Pato pode dar lugar a Raniel contra Chapecoense

O São Paulo fechou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar a Chapecoense, sábado, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz não deu pistas sobre a escalação. A principal dúvida está no comando do ataque. Em baixa, Alexandre Pato pode dar lugar a Raniel na equipe titular. No meio-campo, Liziero não...