Esporte Diniz destaca maturidade do elenco do São Paulo em ascensão Média de 25,9 anos do plantel do tricolor só fica à frente das médias dos grupos de do Atlético-GO, Red Bull Bragantino, Santos, Goiás, Botafogo e Flamengo

O São Paulo tem média etária relativamente baixa para o futebol brasileiro. O índice do elenco é de 25,9 anos e está acima somente de Red Bull Bragantino, Santos, Goiás, Botafogo, Flamengo e Atlético-GO na elite do futebol nacional. No entanto, o técnico Fernando Diniz diz ver maturidade no plantel. Com elenco em vantagem na liderança do Brasileiro —são sete pontos...