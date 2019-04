Esporte Diniz critica calendário e tenta minimizar desgaste físico do Flu antes de semi Depois de empatar com o Luverdense na noite de quarta-feira (3), Flu encara o Flamengo neste sábado (6) e na terça-feira (9) volta a enfrentar a equipe mato-grossense pela Copa do Brasil

O Fluminense entrou em campo na noite de quarta-feira (3) para enfrentar o Luverdense, pela Copa do Brasil, na cidade de Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, fará o clássico contra o Flamengo, neste sábado (6), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal do Campeonato Carioca, e na próxima terça (9) como mandante jogará novamente contra os mato-grossenses. O...