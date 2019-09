Esporte Diniz cita Telê Santana e afirma: 'DNA do São Paulo tem muito a ver comigo' O primeiro jogo de Diniz no comando do São Paulo já será neste sábado (28). A equipe visita o líder Flamengo, às 16 horas, no estádio do Maracanã

Fernando Diniz iniciou a sua trajetória no São Paulo nesta sexta-feira. Ele se apresentou ao elenco pela manhã, comandou treino fechado no CT da Barra Funda e concedeu entrevista coletiva antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde a equipe enfrentará o Flamengo neste sábado, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao lado do diretor executivo de futebol do clube, Raí, o...