Esporte Diniz aprova possível contratação de Cavani e diz que atleta ainda está no auge Técnico do São Paulo utilizou exemplo de Daniel Alves para reforçar que possível vinda do uruguaio ao São Paulo não está fora da realidade

Fernando Diniz, treinador do São Paulo, aprovou a possível contratação do atacante Edinson Cavani. De acordo com o técnico, não há equipe que rejeite a chegada de um jogador do nível do uruguaio, que ainda está em pleno auge no Paris Saint-Germain. "Sempre tem (espaço) para um jogador desse nível, praticamente no auge da carreira, jogando bem constantemente. Qualqu...