Esporte Diniz abre mão de convicções e vê São Paulo melhorar na defesa Treinador estava pressionado, chegou a ter demissão cogitada e mudou forma de jogar para "sobreviver". Assim foram nas vitórias sobre o Atlético-GO e Palmeiras

Antes de emplacar duas vitórias seguidas sem sofrer gols no Brasileirão e vencer com o São Paulo a primeira no Allianz Parque na história, Fernando Diniz era muito pressionado no cargo e chegou a ficar à beira da demissão. Com os resultados positivos, o treinador agora ganha certa paz para continuar o seu trabalho no Tricolor do Morumbi. Mas o comandante teve de mud...