Esporte Dinamarquês Eriksen está consciente após cair desacordado em jogo da Eurocopa Dinamarqueses concordaram em retomar a partida, depois que souberam que o companheiro está bem e se recupera

O jogador dinamarquês Christian Eriksen, 29, precisou ser reanimado por uma equipe médica com massagem cardíaca após sofrer um mal súbito e cair desacordado no gramado durante a partida de estreia de sua seleção na Eurocopa, neste sábado (12). Ele havia recebido a bola após uma cobrança de lateral, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando desabou sozinho, causan...