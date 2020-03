A chama olímpica chegou ao Japão, nesta sexta-feira (20), no mesmo momento em que o esporte mundial está paralisado em virtude do coronavírus. A pouco mais de quatro meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o cenário é de incerteza e muita pressão para o adiamento da maior competição esportiva do mundo. Caso seja confirmada a data de abertura para o dia 24 de julho, como sustenta o Comitê Olímpico Internacional (COI), a edição japonesa já estará marcada na história pela pandemia.

Desde o dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus, foi observada uma reação em cadeia com suspensões e adiamentos de competições esportivas ao redor do mundo. Muitas dessas decisões impactam diretamente na realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, como torneios seletivos pré-olímpicos, por exemplo. Mais que isso, existe uma preocupação mundial com a saúde da população devido ao contágio pelo Covid-19.

Como a principal recomendação das autoridades para conter o avanço do vírus no mundo é o isolamento social, a preparação dos atletas já garantidos na Olimpíada de Tóquio está comprometida e o impacto no nível de excelência da competição no Japão já é dado como certo.

O COI segue trabalhando com o cronograma previsto anteriormente com a data de início dos Jogos para o dia 24 de julho. O presidente Thomas Bach tem admitido que o COI está atento aos desdobramentos do avanço do coronavírus pelo mundo e que Tóquio-2020 pode sofrer adequações. No entanto, o dirigente deseja que a realização da Olimpíada possa servir como marco.

“Enquanto não sabemos quanto tempo o túnel em que estamos neste momento vai durar, gostaríamos que a Chama Olímpica fosse uma luz no fim deste túnel”, disse Thomas Bach, presidente do COI, pelo Twitter.

Apesar desta visão otimista, o COI sofre pressão de atletas e entidades esportivas para o adiamento da competição.

Na sexta-feira, a Federação de Natação dos Estados Unidos pediu para que os comitês Olímpico e Paralímpico do país intercedam junto ao COI para pedir o adiamento da Olimpíada para 2021. O time norte-americano de natação foi responsável por 33 medalhas conquistadas na última edição dos Jogos - Rio-2016.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está atento aos acontecimentos e trabalha com os prazos do COI. “O Comitê Olímpico do Brasil aguardará as orientações e decisões tomadas pelo Comitê Olímpico Internacional. Neste momento, a posição do COI e do Comitê Organizador é de manter a previsão de realização dos Jogos de Tóquio 2020 nas datas originais. Mas estamos bem preocupados com as condições em que os atletas estão se preparando para os Jogos. Sem dúvida, estão longe das ideais”, afirmou Jorge Bichara, diretor de esportes do COB.

O dirigente ressaltou o caráter de ineditismo do momento vivido pelo esporte e aponta desafios que atletas, técnicos e todos envolvidos com o assunto estão passando com a pandemia do novo coronavírus.

“A cada dia, temos notícias novas, gerando incerteza e levando à instabilidade. Todos têm um planejamento detalhado e uma rotina de treino, que estão sendo afetados por causa do coronavírus. Eles estão tendo de se reorganizar também mentalmente. E para isso contam com o apoio de nossa equipe de preparação mental”, revelou Jorge Bichara.