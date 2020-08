Esporte Dificuldade com grama sintética é colocada em segundo plano pelo Goiás Técnico Ney Franco compreende desafio dos jogos com gramado artificial, mas vê time esmeraldino com outras urgências para duelos contra Athletico-PR e Palmeiras

Com o adiamento da partida contra o São Paulo, válida pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás terá um desafio a mais em seus primeiros jogos pela competição nacional. Além dos desfalques pela Covid-19, que são 12 no total, o time esmeraldino terá de jogar duas vezes seguidas em campos com grama artificial. Apesar de entender que este é um obs...