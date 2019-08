Esporte Diferentes setores entram em operação resgate no Vila Nova Conselhos do clube e direção executiva fazem reformulação com objetivo de evitar rebaixamento do Tigre

“O Vila Nova não pode cair para a Série C.” A frase de Hugo Jorge Bravo resume a missão que terá o dirigente no comando do departamento de futebol do clube. Para atingir esse objetivo, o diretor de futebol, que se afasta da presidência do Conselho Deliberativo, adotou discurso de união com o presidente executivo Ecival Martins. O intuito é somar forças e, no mínimo, m...