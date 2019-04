Esporte Diego Souza volta aos treinos no Botafogo e deve enfrentar Bahia no dia 2 de maio Esta foi a primeira vez o jogador se exercitou no gramado após a lesão sofrida no jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil

Em fase de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o meia Diego Souza fez um treinamento à parte do restante do nesta quinta-feira no Engenhão, durante atividade da equipe do Botafogo, sob supervisão do treinador Eduardo Barroca. Esta foi a primeira vez que a maior contratação do time para a temporada se exercitou no gramado após a lesão sofrida no jogo contra...