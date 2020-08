Esporte Diego Souza perde pênalti, e Corinthians empata com Grêmio Foi a segunda partida do time paulista no Nacional e seu primeiro ponto, já que na estreia foi derrotado pelo Atético-MG. Grêmio chega aos 5 pontos

Na abertura da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians empataram sem gols em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Foi a segunda partida do time paulista no Nacional e seu primeiro ponto, já que na estreia foi derrotado pelo Atético-MG --a equipe teve seu jogo da 1ª rodada adiado para poder disputar a final do Campeonato Paulista. Já o Grêmio ch...