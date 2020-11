Esporte Diego Souza faz dois, Grêmio vence Cuiabá de novo e confirma vaga Vitória foi tranquila e com ares de jogo-treino na reta final. Time gremista espera pelo vencedor do duelo entre São Paulo e Flamengo

O Grêmio confirmou que está na semifinal da Copa do Brasil de 2020. Nesta quarta (18), em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho venceu o Cuiabá de novo. Diego Souza, duas vezes, garantiu ainda no primeiro tempo uma vitória tranquila e com ares de jogo-treino na reta final. O placar de 2 a 0 faz o time gremista esperar pelo vencedor do duelo entre São Paulo e Flam...