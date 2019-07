Esporte Diego sofre fratura no tornozelo e será operado na volta do Flamengo ao Rio Previsão é que jogador desfalque a equipe por até 90 dias

O Flamengo sofreu uma baixa de peso para a sequência da temporada 2019. Nesta quarta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Emelec, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o médico Márcio Tannure, do clube carioca, confirmou que o meia Diego fraturou o tornozelo esquerdo e será operado no retorno da delegação ao Rio. Ele não definiu a data e nem deu g...