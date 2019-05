Esporte Diego perde pênalti, mas reservas do Flamengo vencem a Chapecoense no Maracanã Com o resultado, o time carioca chega a sete pontos e assume a quarta colocação, enquanto a equipe catarinense, com quatro, fica na 12ª colocação

Mesmo poupando titulares, o Flamengo segue brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Abel Braga recebeu a Chapecoense, na manhã deste domingo (12) no Maracanã, e venceu por 2 a 1, pela quarta rodada da competição no duelo diante de um "mundão" rubro-negro, com o apoio de mais de 61 mil torcedores, recorde de público na competição. Com ...