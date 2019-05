Esporte Diego nega contato com Filipe Luís e pede concentração do Fla contra Chapecoense Lateral esquerdo da seleção brasileira pode pintar como reforço do Flamengo

O meia Diego negou contato com o lateral-esquerdo Filipe Luís, que estaria de saída do Atlético de Madrid. Eles atuaram juntos no time espanhol, sendo que o defensor estaria na mira do clube da Gávea para reforçá-lo quando for aberta a próxima janela de transferências do futebol europeu. Além disso, fez questão de elogiar as opções que estão à disposição do técnico A...