Esporte Diego Fumaça volta ao Goiânia para o Brasileiro Série D

Ano passado, o volante Diego Fumaça, de 25 anos, foi um dos destaques na surpreendente campanha do Goiânia no Campeonato Goiano - o Galo chegou à semifinal, sendo que Fumaça disputou 13 jogos e fez dois gols. Após passagens por Atlético-GO e Marcílio Dias-SC, o jogador foi anunciado pelo Goiânia como novo reforço à disputa da Série D do Brasileiro, que começa em setem...