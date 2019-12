Esporte Diego Forlán é anunciado e iniciará carreira de técnico no Peñarol

Aposentado dos gramados, Diego Forlán dará seus primeiros passos como ex-jogador em um dos clubes que defendeu profissionalmente. Nesta sexta-feira, o uruguaio foi anunciado como novo treinador do Peñarol, time que atuou na temporada 2015/2016 e do qual é torcedor declarado. "O Club Atlético Peñarol dá as boas-vindas a Diego Forlán como novo treinador do elenco p...