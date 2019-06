Esporte Diego elogia Jorge Jesus após jogo-treino: 'Quem mais exigiu da equipe até agora' Jogador foi autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 3 a 1

O novo técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, esteve em ação em jogo-treino contra o Madureira, vencido por 3 a 1 neste sábado no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, e arrancou elogios do capitão Diego em seu primeiro contato - ainda que não oficial - com a área técnica do time. "Foi quem mais exigiu da equipe até agora", afirmou o meia. A atividade, que contou ...