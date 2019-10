Esporte Diego e Lincoln voltam a treinar com grupo e ficam mais perto de reforçar o Fla Os dois atletas estão em estágio de transição para a preparação física para poderem ficar à disposição do treinador português Jorge Jesus

Em fase final de recuperação de lesões mais sérias, sofridas no final de julho, o meia Diego e o atacante Lincoln voltaram a treinar com o resto do elenco do Flamengo nesta quarta-feira, no CT do Ninho do Urubu, e ficaram mais perto de atuar novamente pela equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus. O experiente meio-campista de 34 anos vem se reabilitando de forma ma...