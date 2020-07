Esporte Diego Costa marca, Atlético de Madrid vence e garante vaga na Liga dos Campeões O triunfo levou o Atlético aos 66 pontos, na terceira colocação, sem chances de ser alcançado pelo Villarreal, dono do quinto posto

Um gol de Diego Costa garantiu ao Atlético de Madrid, neste sábado, a vitória sobre o Betis por 1 a 0 no Campeonato Espanhol e a classificação matemática para a próxima edição da Liga dos Campeões. Antes do gol do atacante brasileiro, naturalizado espanhol, o time de Madri sofreu em razão da anulação de dois gols, ambos pela intervenção do árbitro de vídeo (VAR). ...