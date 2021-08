Esporte Diego Costa estreia com golaço e Atlético-MG empata com o Bragantino Galo se mantém líder e chega aos 39 pontos. Bragantino fica em 4º, com 32

Um duelo entre dois times que brigam na parte de cima da tabela só poderia ser um jogo acelerado, disputado e até mesmo nervoso. Assim, Bragantino e Atlético-MG ficaram no 1 a 1, na noite deste domingo (29), no estádio Abi Nabi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols da partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram marcados por Nathan Silva, contra — a...