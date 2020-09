Esporte Diego Costa, brasileiro no Atlético de Madri, é diagnosticado com Covid-19 O brasileiro naturalizado espanhol é um dos dois casos do elenco principal —o lateral direito Santiago Arias também está com a Covid-19

O atacante Diego Costa, do Atlético de Madri, da Espanha, foi diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (3) pelo clube nas redes sociais. De acordo com o Atlético, o brasileiro naturalizado espanhol é um dos dois casos do elenco principal —o lateral direito Santiago Arias também está com a Covid-19. Os dois casos são assint...