Esporte Diego Alves volta a calçar chuteiras e treina no Flamengo após trauma no pé Por outro lado, Bruno Henrique teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e tem retorno estimado entre duas e três semanas

Fora do jogo contra o Fortaleza por conta de um edema no pé, Diego Alves treinou normalmente no Ninho do Urubu e trouxe uma dose de alivio para o Flamengo. O goleiro, que levou um pisão e ficou fora do duelo no Castelão, conseguiu calçar as chuteiras, algo que não estava conseguindo fazer desde o acidente. Nos dias após o problema no pé, o camisa 1 só conseg...