Esporte Diego Alves pega dois pênaltis e Flamengo goleia o Vasco por 4 a 1 em Brasília Convocado para a seleção brasileira, o atacante Bruno Henrique foi o grande destaque, marcando duas vezes

Em jogo prestigiado por mais de 65 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 e deu sequência à série invicta diante do cruzmaltino, do qual não perde há 13 jogos (cinco vitórias e oito empates), em uma sequência iniciada em 2016. Convocado para a seleção brasileira, o atacante ...