Diego Alves pede cautela contra San José e diz que partida é vital ao Flamengo

O Flamengo fará nesta quinta-feira (11) uma partida de extrema importância contra o San José, da Bolívia, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores, já que uma vitória fará com que a classificação às oitavas de final fique mais perto. Quem garante é o goleiro Diego Alves, que pede cautela em campo mesmo com o time r...