Esporte Diego Alves não treina mais uma vez e deve desfalcar Flamengo contra Corinthians César substituiu o goleiro na partida contra o Goiás, na quinta (31), e deve entrar mais uma vez no domingo (3)

Ainda não foi nesta sexta-feira (1) que o goleiro Diego Alves voltou aos treinos no Ninho do Urubu. O titular do gol do Flamengo continuou seu trabalho de fisioterapia para tratar uma torção no joelho direito, sofrida na vitória sobre o CSA, no final de semana passado. Com isso, sua escalação é improvável para o jogo com o Corinthians, domingo, às 16 horas, no Maracanã, p...