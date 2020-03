Esporte Diego Alves considera favoritismo uma armadilha para o Flamengo na Libertadores Um dos capitães da equipe, ao lado de Everton Ribeiro e Diego, o goleiro flamenguista prega respeito total aos adversários colombianos

O goleiro Diego Alves admitiu, nesta terça-feira, o favoritismo do Flamengo para ratificar este ano o título da Copa Libertadores conquistado ano passado. Ao mesmo tempo, o experiente goleiro considera esta situação uma armadilha para o time do técnico Jorge Jesus, que estreia no Grupo A, nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia. "Deixam...