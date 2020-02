Esporte Didi lesiona joelho e fica fora de jogos da seleção de basquete contra o Uruguai Desgaste físico e dores no joelho esquerdo por conta de uma sequência de competições importantes, sem descanso, motivaram o pedido de Didi

A seleção brasileira masculina de basquete terá um desfalque importante para as partidas contra o Uruguai, nos próximos dias 21 e 24, pelas Eliminatórias da Copa América. Em contato com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o ala Didi, do Sydney Kings, pediu liberação destes compromissos depois que exames de ressonância magnética constataram uma lesão no joelho e...