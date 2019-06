Esporte Didi é selecionado pelo New Orleans Pelicans como 35ª escolha do Draft da NBA O jogador do Franca, de 19 anos, foi descoberto pelo tradicional time de basquete do interior paulista em um projeto social do Espírito Santo. Ele foi a 35ª escolha no processo de recrutamento

Mais um brasileiro fará parte da NBA a partir da temporada 2019/2020. Na noite desta quarta-feira (20), em Nova York, Didi foi selecionado pelo New Orleans Pelicans no Draft, sendo a 35ª escolha, na segunda rodada do processo de recrutamento de jovens atletas da liga norte-americana de basquete. "Estou bastante emocionado. Um sonho que consegui conquistar, não tem pre...