Dias após ser anunciado, Weslley Sousa se desliga do Atlético-GO

Cerca de uma semana após ser anunciado como coordenador técnico do Atlético, Weslley Sousa se desligou do clube. De acordo com o presidente Adson Batista, o ex-jogador solicitou sua saída e foi atendido. "Era para ser o coordenador, mas não se sentiu confortável. Tenho de respeitar a posição e deixar que ele decida o que achar que é melhor para ele. Entendo e ...