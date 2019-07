Esporte Diante do Vasco, técnico do Atlético quer confirmar preparação

O Atlético fez intertemporada, de treinos físicos, técnicos e táticos, de muita intensidade e transpiração, para retornar à Série B. A comissão técnica do Dragão optou por fazer preparação no CT do clube, com poucas pausas e programação voltada à recuperação física de alguns atletas, como o meia Jorginho, os volantes Kauê e André Castro (ambos chegaram antes da parada...