Esporte Diante do Corinthians, Atlético-GO tem melhor sequência contra grandes Dragão defende invencibilidade de seis jogos sobre alvinegro paulista, melhor desempenho recente contra clubes tradicionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul

O Atlético-GO receberá o Corinthians domingo (12), no Estádio Antonio Accioly, ostentando a melhor sequência de resultados diante de grandes clubes do País nas últimas temporadas. As duas equipes jogam pela Série A e o Dragão defende uma invencibilidade de seis jogos contra o clube paulista, que se encontra em fase de ascensão no Brasileirão. O Dragão busca reencontrar o caminho...