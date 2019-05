Esporte Diante do Ceará, Goiás pretende se impor no Serra Dourada Depois de boas atuações nas duas últimas partidas, apesar de derrotas, alviverde busca vitória

O Goiás entra em campo neste sábado (11), às 21 horas, contra o Ceará, no Serra Dourada, com o pensamento único de vitória. Tropeçar novamente em casa na Série A, diante de um adversário teoricamente mais fraco do que os outros que enfrentou até agora (Fluminense, São Paulo e Cruzeiro), traria ao alviverde cobranças e mais desconfiança da torcida já no início do Campe...