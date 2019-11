Esporte Diante do Bahia, Goiás volta a contar com trio ofensivo Ney Franco poderá escalar a já tradicional formação alviverde no setor de ataque, com Barcia, Rafael Moura e Michael, que cumpriu suspensão

O Goiás pode contar com seu ataque completo no próximo jogo. Contra o Bahia, no domingo, 16 horas, no Serra Dourada, o técnico Ney Franco volta a contar com Michael, que cumpriu suspensão no empate com o Vasco, no Rio de Janeiro. Atleta com maior participação nos gols esmeraldinos - marcou sete vezes e deu quatro assistências -, Michael volta a formar o trio com Rafael Moura e Leand...