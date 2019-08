Esporte Diante do Bahia, Goiás tem teste para o otimismo de Ney Franco Diante do Bahia, Ney Franco luta para manter discurso de olhar para parte de cima da tabela

No primeiro jogo à frente do Goiás desde que acertou o retorno ao clube, o técnico Ney Franco teve apenas 48 horas para trabalhar a equipe. Para o confronto deste domingo (18), diante do Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o treinador teve sua primeira semana aberta, sem jogos, com o time. Com sete desfalques, terá de mostrar que soube se reinventar, ...