Esporte Diante do Anápolis, Atlético-GO busca liderança do Goianão Com derrota de líder Jaraguá, Dragão pode chegar ao 1º lugar na classificação geral do Estadual, neste domingo (23)

O Atlético entra em campo, neste domingo (23), às 16h, no estádio Jonas Duarte, para enfrentar o Anápolis, pela 7ª rodada do Goianão. Se vencer, o Dragão chegará, pela primeira vez, à liderança do Estadual 2020. A derrota do Jaraguá para o Goianésia, neste sábado (22), manteve o líder com 16 pontos, número que alcançará o Atlético em caso de vitória. As eq...