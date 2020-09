Esporte Diagnosticado com Covid-19, Mbappé é retirado da seleção francesa Atacante é o sétimo jogador do Paris Saint-Germain a ter teste com resultado positivo para o vírus. Além dele, Neymar, Marquinhos, Di María, Navas, Icardi e Paredes também foram diagnosticados com a doença

O atacante Kylian Mbappé, 21, foi retirado da seleção francesa que nesta terça-feira (8) enfrenta a Croácia, pela Liga das Nações. Ele foi diagnosticado com a Covid-19. O craque é o sétimo jogador do Paris Saint-Germain a ter teste com resultado positivo para o vírus. Além dele, Neymar, Marquinhos, Di María, Navas, Icardi e Paredes também foram diagnosticados com a d...