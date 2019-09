Esporte Dia no Goiás é marcado por reunião de 45 minutos entre diretoria, jogadores e comissão técnica Entrevista coletiva e atividades do dia atrasaram por causa da reunião que ocorreu no CT Edmo Pinheiro; Hailé Pinheiro também participou

A derrota para o Grêmio em Porto Alegre, os protestos da torcida e a queda no Campeonato Brasileiro geram clima de tensão no Goiás. Na tarde desta terça-feira (17), a diretoria alviverde se reuniu com os jogadores e comissão técnica para realizar cobranças por uma reação neste segundo turno do Brasileiro. O presidente do clube, Marcelo Almeida, o vice-president...