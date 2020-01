Esporte Dia de vacina! Elenco do Goiás passa por imunização para jogar Sul-Americana Os jogadores se vacinaram nesta terça-feira (21). Todo o grupo foi imunizado para jogar no Paraguai, no dia 11 de fevereiro

Pensa que a preparação para a Copa Sul-Americana envolve só treinos técnicos e táticos? Não é bem assim. Os jogadores do Goiás tiveram dia de vacinação nesta terça-feira (21). Todo o grupo foi imunizado contra febre amarela, já que ter a vacina é uma exigência para entrar no Paraguai. No dia 11 de fevereiro, o alviverde estreia contra o Sol de América, em Assunç...