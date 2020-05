Esporte Dezesseis clubes brasileiros de futebol movimentaram R$ 6,8 bilhões em 2019 Aumento chega a 18% em relação ao registrado na temporada de 2018

Pode parecer algo muito distante, já que nos últimos dias não faltaram notícias de demissões de funcionários e redução dos salários dos jogadores de grandes clubes, em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), que causou a paralisação dos campeonatos de futebol no Brasil e no mundo. No entanto, um relatório divulgado recentemente pela Sports Value, empresa e...