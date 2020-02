Esporte Dez anos depois, Goiânia volta a mandar partida na Serrinha Por causa do excessivo número de jogos no Olímpico, local que o Galo manda jogos, o duelo será disputado no estádio do Goiás, no domingo (23)

O Goiânia voltará a mandar uma partida na Serrinha, após dez anos. O confronto do Galo contra a Aparecidense será disputado na praça esportiva por causa do excessivo número de jogos no Estádio Olímpico, local que o clube alvinegro manda seus duelos e também é palco de partidas do Atlético-GO e passará a ser do Goiás. A última partida do Goiânia na Serrinha ocorre...