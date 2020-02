Esporte Deyverson marca, Getafe supera o Ajax e larga na frente na Liga Europa O jogo de volta será no dia 27 de fevereiro. O Ajax terá de vencer por três gols de diferença para avançar. O Getafe pode perder por um gol ou até por dois, desde que marque

Com um gol do ex-palmeirense Deyverson e outro do também brasileiro Kenedy, o Getafe superou o Ajax por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Coliseum Alfonso Pérez, na Espanha, e largou com boa vantagem por uma vaga na fase de oitavas de final da Liga Europa. Os gols foram anotados um em cada tempo. A equipe holandesa foi pouca criativa. Apesar de registrar mais posse ...