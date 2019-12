Esporte Devoto de São Bento, Adson Batista comemora 'ajuda divina' Presidente do time goiano é devoto do Santo, que tem o mesmo nome do clube paulista, que ajudou o Atlético ao vencer o América/MG, concorrente direto pelo acesso

Durante o empate com o Sport, em partida, recheada de tensão, que carimbou o acesso do Atlético à Série A, um personagem chamou a atenção, por conta de um item, em especial. Presidente do Atlético, Adson Batista se apegava a uma medalhinha, que estava na corrente no seu pescoço, a qual segurava e beijava em muitos momentos. Mas que medalha era essa? "É uma med...