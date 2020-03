A pandemia do coronavírus (COVID-19) segue parando esportes no Brasil (como Paulistão) e no mundo. A Go Cup, tradicional competição de futebol infantil disputada em Goiânia - e que envolve centenas de participantes de todo mundo -, também foi afetada. A organização do torneio anunciou o adiamento e a disputa acontecerá entre os dias 18 e 25 de julho.

No comunicado, a decisão foi justificada como medida que "visa preservar a saúde e bem-estar dos atletas e de seus familiares. A despeito de todo protocolo de saúde e segurança previsto para os jogos, entendemos que o adiamento seria a melhor medida diante de um cenário caracterizado por muita incerteza".

As inscrições, pacotes e credenciamento dos atletas e acompanhantes estão asseguradas para a nova data da Go Cup. Para maiores informações, o serviço de atendimento da competição pode ser contactado pelo e-mail: contato@gocup.com.br