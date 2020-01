Esporte Detalhes de negociação com o Goiás impedem Flamengo de anunciar Michael Reunião no Rio, na tarde desta quarta-feira (8), deve definir o futuro do atacante de 23 anos, que está muito próximo de ser contratado pelo clube carioca

O Flamengo está perto de anunciar a contratação do atacante Michael, do Goiás. Uma reunião marcada para a tarde desta quarta-feira (8), no Rio, deve selar o acordo entre os clubes goiano e carioca. Faltam principalmente dois detalhes para que o acerto ocorra, um deles relacionado à intenção do rubro-negro de parcelar o pagamento dos direitos econômicos do jogador. Michael esteve...