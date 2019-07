Esporte Destino da lateral direita e Walter estarão em teste no jogo-treino do Goiás Opções para setor direito e atacante estão entre os alvos da observação da comissão técnica em atividade diante do Brasiliense

O jogo-treino desta quarta-feira (3), contra o Brasiliense, no CT Edmo Pinheiro, às 11 horas, será marcado por testes importantes para a sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro e para o amistoso contra o Racing, do Uruguai, no sábado (6), que terá transmissão dos canais SporTV. Além de avaliar opções em posições específicas, o técnico Claudinei Oliveira també...