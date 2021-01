Esporte Destaques no Sub-20 do Goiás querem se firmar no profissional Cinco atletas das categorias de base esmeraldina foram promovidos para o time principal e, segundo a direção do clube, devem ganhar oportunidades em 2021

O Goiás promoveu mais cinco atletas do Sub-20 para o time principal, e a expectativa dos jogadores é de aproveitarem os treinos com a equipe profissional e ter minutos em campo para se firmar no time que disputa a Série A e terá o Goianão 2020 retomado na próxima semana. O goleiro Márcio Victor e o atacante Lucas Emmanuel são dois dos jogadores. “Se possível, qu...