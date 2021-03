Esporte Destaques na base, meia e volante renovam com o Vila Nova João Pedro e Éder Monteiro já integram o elenco profissional desde a temporada passada e tiveram vínculos estendidos até o final de 2022

O Vila Nova anunciou as renovações de contratos com o volante Éder Monteiro e o meia João Pedro. Os vínculos da dupla iriam se encerrar no ao longo deste ano, mas agora foram validados para até o final de 2022. A publicação no Boletim Informativo Diário ainda será feita para que eles possam entrar em campo no sábado (13). Por serem formados nas categorias de base do ...